Precio de ME GUSTA hoy

El precio actual de ME GUSTA (MEGUSTA) hoy es --, con una variación del 6.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEGUSTA a USD es -- por MEGUSTA.

ME GUSTA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,561, con un suministro circulante de 997.68M MEGUSTA. Durante las últimas 24 horas, MEGUSTA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEGUSTA experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +22.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ME GUSTA (MEGUSTA)

Cap de mercado $ 46.56K$ 46.56K $ 46.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.56K$ 46.56K $ 46.56K Suministro de Circulación 997.68M 997.68M 997.68M Suministro total 997,681,916.905939 997,681,916.905939 997,681,916.905939

La capitalización de mercado actual de ME GUSTA es de $ 46.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEGUSTA es de 997.68M, con un suministro total de 997681916.905939. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.56K.