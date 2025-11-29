Precio de MAX hoy

El precio actual de MAX (MAX) hoy es $ 0.00071406, con una variación del 4.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAX a USD es $ 0.00071406 por MAX.

MAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 713,532, con un suministro circulante de 999.67M MAX. Durante las últimas 24 horas, MAX cotiza entre $ 0.00070922 (bajo) y $ 0.00075165 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.207775, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00062719.

En el corto plazo, MAX experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +7.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAX (MAX)

Cap de mercado $ 713.53K$ 713.53K $ 713.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 713.53K$ 713.53K $ 713.53K Suministro de Circulación 999.67M 999.67M 999.67M Suministro total 999,670,304.816408 999,670,304.816408 999,670,304.816408

La capitalización de mercado actual de MAX es de $ 713.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAX es de 999.67M, con un suministro total de 999670304.816408. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 713.53K.