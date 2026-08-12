Precio de Lumena hoy

El precio actual de Lumena (LUMENA) hoy es $ 1.65, con una variación del 0.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUMENA a USD es $ 1.65 por LUMENA.

Lumena actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 564,734, con un suministro circulante de 342.21K LUMENA. Durante las últimas 24 horas, LUMENA cotiza entre $ 1.61 (bajo) y $ 1.76 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.4, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.289818.

En el corto plazo, LUMENA experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -9.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.38K.

Información del mercado de Lumena (LUMENA)

Cap de mercado $ 564.73K$ 564.73K $ 564.73K Volumen (24H) $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 818.62K$ 818.62K $ 818.62K Suministro de Circulación 342.21K 342.21K 342.21K Suministro total 496,057.406826 496,057.406826 496,057.406826

La capitalización de mercado actual de Lumena es de $ 564.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.38K. El suministro circulante de LUMENA es de 342.21K, con un suministro total de 496057.406826. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 818.62K.