Información del precio (USD) de LoungeM (LZM)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.01098381 24H Máx $ 0.0118686 Máximo Histórico $ 0.117478 Precio más bajo $ 0.00530436 Cambio de Precio (1H) +0.01% Cambio de Precio (1D) -2.81% Cambio de Precio (7D) -3.01%

El precio en tiempo real de LoungeM (LZM) es de $0.01153055. Durante las últimas 24 horas, LZM se ha operado entre un mínimo de $ 0.01098381 y un máximo de $ 0.0118686, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LZM es de $ 0.117478, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00530436.

En términos de rendimiento a corto plazo, LZM ha cambiado en un +0.01% en la última hora, -2.81% en 24 horas y -3.01% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de LoungeM (LZM)

Cap de mercado $ 1.44M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.53M Suministro de Circulación 125.01M Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LoungeM es de $ 1.44M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LZM es de 125.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.53M.