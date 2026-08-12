Sobre Longcat Inspirado en Longcat, uno de los memes más icónicos y queridos de Internet, famoso por su longitud aparentemente infinita y su reconocimiento global, $LONG adopta el humor y la creatividad que hicieron de Longcat un fenómeno cultural. Conocido como uno de los memes de gatos más populares y buscados de todos los tiempos, Longcat es más que solo un gato extremadamente largo: es un símbolo de cómo una idea sencilla puede unir a las personas. $LONG convierte este legendario meme en un proyecto criptográfico dinámico, uniendo a la comunidad del meme bajo una visión compartida en constante crecimiento.

¿Cuál es el precio en tiempo real de LONGCAT hoy?

El precio en vivo de LONGCAT se sitúa en €, con una variación de -43.15% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de LONGCAT?

LONGCAT ha cotizado entre € y €, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando LONGCAT hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente LONGCAT?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que LONGCAT muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de LONGCAT?

Con una capitalización de mercado de €73591.1446900140000, LONGCAT ocupa el puesto #6032, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado LONGCAT recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara LONGCAT con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de LONGCAT?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (903702597.950188 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.