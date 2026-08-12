Precio de Long Capital hoy

El precio actual de Long Capital (LNG) hoy es $ 0, con una variación del 5,22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LNG a USD es $ 0 por LNG.

Long Capital actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 200.435, con un suministro circulante de 1,00B LNG. Durante las últimas 24 horas, LNG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LNG experimentó un cambio de +%0,34 en la última hora y de -%4,57 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3,23.

Información del mercado de Long Capital (LNG)

Cap de mercado $ 200,44K$ 200,44K $ 200,44K Volumen (24H) $ 3,23$ 3,23 $ 3,23 Cap. de mercado totalmente diluida $ 200,44K$ 200,44K $ 200,44K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de Long Capital es de $ 200,44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3,23. El suministro circulante de LNG es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 200,44K.