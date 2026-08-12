Precio de Little John hoy

El precio actual de Little John (JOHN) hoy es $ 0.01719516, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOHN a USD es $ 0.01719516 por JOHN.

Little John actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,195,155, con un suministro circulante de 1.00B JOHN. Durante las últimas 24 horas, JOHN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03086909, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JOHN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 167.50M.

Información del mercado de Little John (JOHN)

Cap de mercado $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Volumen (24H) $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Little John es de $ 17.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 167.50M. El suministro circulante de JOHN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.20M.