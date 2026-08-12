Precio de Kromatika hoy

El precio actual de Kromatika (KROM) hoy es $ 0.00309382, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KROM a USD es $ 0.00309382 por KROM.

Kromatika actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 309,203, con un suministro circulante de 82.30M KROM. Durante las últimas 24 horas, KROM cotiza entre $ 0.00309222 (bajo) y $ 0.00367784 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.265959, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KROM experimentó un cambio de -15.22% en la última hora y de +2.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.70.

Información del mercado de Kromatika (KROM)

Cap de mercado $ 309.20K$ 309.20K $ 309.20K Volumen (24H) $ 3.70$ 3.70 $ 3.70 Cap. de mercado totalmente diluida $ 309.20K$ 309.20K $ 309.20K Suministro de Circulación 82.30M 82.30M 82.30M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kromatika es de $ 309.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.70. El suministro circulante de KROM es de 82.30M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 309.20K.