Precio de Kind Cat Token hoy

El precio actual de Kind Cat Token (KIND) hoy es $ 0, con una variación del 11.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIND a USD es $ 0 por KIND.

Kind Cat Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 232,080, con un suministro circulante de 932.84M KIND. Durante las últimas 24 horas, KIND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00305749, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIND experimentó un cambio de +0.72% en la última hora y de +6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.07K.

Información del mercado de Kind Cat Token (KIND)

Cap de mercado $ 232.08K$ 232.08K $ 232.08K Volumen (24H) $ 2.07K$ 2.07K $ 2.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 231.58K$ 231.58K $ 231.58K Suministro de Circulación 932.84M 932.84M 932.84M Suministro total 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

La capitalización de mercado actual de Kind Cat Token es de $ 232.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.07K. El suministro circulante de KIND es de 932.84M, con un suministro total de 936457365.1872046. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 231.58K.