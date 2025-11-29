Precio de KEY hoy

El precio actual de KEY (KEY) hoy es $ 0.01333819, con una variación del 4.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KEY a USD es $ 0.01333819 por KEY.

KEY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,298,581, con un suministro circulante de 97.00M KEY. Durante las últimas 24 horas, KEY cotiza entre $ 0.01288554 (bajo) y $ 0.01409485 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.226519, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01256904.

En el corto plazo, KEY experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de -29.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KEY (KEY)

Cap de mercado $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suministro de Circulación 97.00M 97.00M 97.00M Suministro total 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KEY es de $ 1.30M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KEY es de 97.00M, con un suministro total de 97000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.30M.