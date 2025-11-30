Precio de Kavari hoy

El precio actual de Kavari (KAVR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAVR a USD es -- por KAVR.

Kavari actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,689.57, con un suministro circulante de 65.00M KAVR. Durante las últimas 24 horas, KAVR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00405396, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KAVR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kavari (KAVR)

Cap de mercado $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Suministro de Circulación 65.00M 65.00M 65.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kavari es de $ 9.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAVR es de 65.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.91K.