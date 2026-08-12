Precio de Karura hoy

El precio actual de Karura (KAR) hoy es $ 0.00316621, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAR a USD es $ 0.00316621 por KAR.

Karura actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 369,391, con un suministro circulante de 116.67M KAR. Durante las últimas 24 horas, KAR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.42K.

Información del mercado de Karura (KAR)

Cap de mercado $ 369.39K$ 369.39K $ 369.39K Volumen (24H) $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 506.59K$ 506.59K $ 506.59K Suministro de Circulación 116.67M 116.67M 116.67M Suministro total 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Karura es de $ 369.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.42K. El suministro circulante de KAR es de 116.67M, con un suministro total de 160000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 506.59K.