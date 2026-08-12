Precio de JEJE hoy

El precio actual de JEJE (JJ) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JJ a USD es $ 0 por JJ.

JEJE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 94,421, con un suministro circulante de 420.69T JJ. Durante las últimas 24 horas, JJ cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JJ experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JEJE (JJ)

Cap de mercado $ 94.42K$ 94.42K $ 94.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 94.42K$ 94.42K $ 94.42K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de JEJE es de $ 94.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JJ es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 94.42K.