Precio de ISO Chain hoy

El precio actual de ISO Chain (ISO) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISO a USD es $ 0 por ISO.

ISO Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,095.67, con un suministro circulante de 998.43M ISO. Durante las últimas 24 horas, ISO cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ISO experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ISO Chain (ISO)

Cap de mercado $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Suministro de Circulación 998.43M 998.43M 998.43M Suministro total 998,425,364.409092 998,425,364.409092 998,425,364.409092

La capitalización de mercado actual de ISO Chain es de $ 15.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ISO es de 998.43M, con un suministro total de 998425364.409092. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.10K.