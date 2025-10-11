Información del precio (USD) de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Rango de precios en 24 horas: $ 29.65 $ 29.65 $ 29.65 24H Mín $ 46.22 $ 46.22 $ 46.22 24H Máx 24H Mín $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 24H Máx $ 46.22$ 46.22 $ 46.22 Máximo Histórico $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Precio más bajo $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Cambio de Precio (1H) -1.65% Cambio de Precio (1D) -13.68% Cambio de Precio (7D) -22.20% Cambio de Precio (7D) -22.20%

El precio en tiempo real de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) es de $38.86. Durante las últimas 24 horas, HBHYPE se ha operado entre un mínimo de $ 29.65 y un máximo de $ 46.22, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HBHYPE es de $ 60.1, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 29.65.

En términos de rendimiento a corto plazo, HBHYPE ha cambiado en un -1.65% en la última hora, -13.68% en 24 horas y -22.20% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Cap de mercado $ 26.20M$ 26.20M $ 26.20M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.20M$ 26.20M $ 26.20M Suministro de Circulación 675.79K 675.79K 675.79K Suministro total 675,787.9235446849 675,787.9235446849 675,787.9235446849

La capitalización de mercado actual de Hyperbeat Ultra HYPE es de $ 26.20M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HBHYPE es de 675.79K, con un suministro total de 675787.9235446849. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.20M.