Información del precio (USD) de HITDEX (HIT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.68% Cambio de Precio (1D) -10.37% Cambio de Precio (7D) +6.25% Cambio de Precio (7D) +6.25%

El precio en tiempo real de HITDEX (HIT) es de --. Durante las últimas 24 horas, HIT se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HIT es de $ 0.00189769, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, HIT ha cambiado en un +1.68% en la última hora, -10.37% en 24 horas y +6.25% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de HITDEX (HIT)

Cap de mercado $ 66.99K$ 66.99K $ 66.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.51K$ 168.51K $ 168.51K Suministro de Circulación 395.90M 395.90M 395.90M Suministro total 995,899,397.9733264 995,899,397.9733264 995,899,397.9733264

La capitalización de mercado actual de HITDEX es de $ 66.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HIT es de 395.90M, con un suministro total de 995899397.9733264. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 168.51K.