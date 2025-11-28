Precio de Ostrich(RICH)
El precio actual de Ostrich (RICH) hoy es $ 2.902, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RICH a USD es $ 2.902 por RICH.
Ostrich actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RICH. Durante las últimas 24 horas, RICH cotiza entre $ 2.892 (bajo) y $ 2.915 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, RICH experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -4.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.98K.
La capitalización de mercado actual de Ostrich es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.98K. El suministro circulante de RICH es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 290.20M.
Siga los cambios de precios de Ostrich para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|0.00%
|30 Días
|$ +0.239
|+8.97%
|60 Días
|$ +2.402
|+480.40%
|90 Días
|$ +2.402
|+480.40%
Hoy, RICH registró un cambio de $ 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.239 (+8.97%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, RICH experimentó un cambio de $ +2.402 (+480.40%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +2.402 (+480.40%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Ostrich es una plataforma global descentralizada que ofrece acciones perpetuas de EE. UU., Reino Unido, China y Japón, así como otros activos financieros con apalancamiento. Impulsada por el modelo de Pago por Flujo de Órdenes, Ostrich ofrece ejecución a nivel CEX con alta liquidez, baja latencia y cero costo de gas para los operadores.
Para conocer Ostrich más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
