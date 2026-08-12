Precio de HeadStarter hoy

El precio actual de HeadStarter (HST) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HST a USD es $ 0 por HST.

HeadStarter actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 174,884, con un suministro circulante de 188.41M HST. Durante las últimas 24 horas, HST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.060406, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HST experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.65.

Información del mercado de HeadStarter (HST)

Cap de mercado $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Volumen (24H) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Suministro de Circulación 188.41M 188.41M 188.41M Suministro total 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HeadStarter es de $ 174.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.65. El suministro circulante de HST es de 188.41M, con un suministro total de 2500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.32M.