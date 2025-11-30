Precio de HADES hoy

El precio actual de HADES (HADES) hoy es $ 0.00005243, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HADES a USD es $ 0.00005243 por HADES.

HADES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,243.03, con un suministro circulante de 100.00M HADES. Durante las últimas 24 horas, HADES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00098635, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005088.

En el corto plazo, HADES experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HADES (HADES)

Cap de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HADES es de $ 5.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HADES es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.24K.