Precio de GPUAI hoy

El precio actual de GPUAI (GPUAI) hoy es $ 0.007138, con una variación del 5.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GPUAI a USD es $ 0.007138 por GPUAI.

GPUAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 438,988, con un suministro circulante de 61.50M GPUAI. Durante las últimas 24 horas, GPUAI cotiza entre $ 0.00705107 (bajo) y $ 0.00790151 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.6198, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00345063.

En el corto plazo, GPUAI experimentó un cambio de -7.99% en la última hora y de +56.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GPUAI (GPUAI)

Cap de mercado $ 438.99K$ 438.99K $ 438.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 713.80K$ 713.80K $ 713.80K Suministro de Circulación 61.50M 61.50M 61.50M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

