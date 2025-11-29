Precio de Gomble hoy

El precio actual de Gomble (GM) hoy es $ 0.01006376, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GM a USD es $ 0.01006376 por GM.

Gomble actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,776,319, con un suministro circulante de 276.03M GM. Durante las últimas 24 horas, GM cotiza entre $ 0.0100175 (bajo) y $ 0.01006853 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00706647.

En el corto plazo, GM experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +14.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gomble (GM)

Cap de mercado $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Suministro de Circulación 276.03M 276.03M 276.03M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gomble es de $ 2.78M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GM es de 276.03M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.06M.