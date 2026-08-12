Precio de Gitbounty hoy

El precio actual de Gitbounty (GITB) hoy es $ 0, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GITB a USD es $ 0 por GITB.

Gitbounty actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,383.35, con un suministro circulante de 100.00B GITB. Durante las últimas 24 horas, GITB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GITB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gitbounty (GITB)

Cap de mercado $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gitbounty es de $ 11.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GITB es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.38K.