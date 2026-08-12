Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Gauntlet WETH Balanced hoy es 1,952.42 USD. La capitalización de mercado de GTWETHB es 194,063 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GTWETHB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Gauntlet WETH Balanced hoy es 1,952.42 USD. La capitalización de mercado de GTWETHB es 194,063 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GTWETHB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de GTWETHB

Info. de precios de GTWETHB

¿Qué es GTWETHB?

Sitio web oficial de GTWETHB

Tokenomía de GTWETHB

Pronóstico de precios de GTWETHB

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Gauntlet WETH Balanced

Precio de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

No listado

Precio en vivo de 1 GTWETHB en USD:

$1,954.65
$1,954.65$1,954.65
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)
Última actualización de la página: 2026-08-12 17:32:06 (UTC+8)

Precio de Gauntlet WETH Balanced hoy

El precio actual de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) hoy es $ 1,952.42, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTWETHB a USD es $ 1,952.42 por GTWETHB.

Gauntlet WETH Balanced actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 194,063, con un suministro circulante de 99.40 GTWETHB. Durante las últimas 24 horas, GTWETHB cotiza entre $ 1,908.65 (bajo) y $ 1,954.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3,424.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GTWETHB experimentó un cambio de +0.33% en la última hora y de +1.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

$ 194.06K
$ 194.06K$ 194.06K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 194.06K
$ 194.06K$ 194.06K

99.40
99.40 99.40

99.39625922519805
99.39625922519805 99.39625922519805

La capitalización de mercado actual de Gauntlet WETH Balanced es de $ 194.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GTWETHB es de 99.40, con un suministro total de 99.39625922519805. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 194.06K.

Historial de precios de Gauntlet WETH Balanced USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 1,908.65
$ 1,908.65$ 1,908.65
24H Mín
$ 1,954.05
$ 1,954.05$ 1,954.05
24H Máx

$ 1,908.65
$ 1,908.65$ 1,908.65

$ 1,954.05
$ 1,954.05$ 1,954.05

$ 3,424.95
$ 3,424.95$ 3,424.95

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+0.91%

+1.93%

+1.93%

Historial de precios de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Gauntlet WETH Balanced a USD fue de $ +17.55.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Gauntlet WETH Balanced a USD fue de $ +124.6044206100.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Gauntlet WETH Balanced a USD fue de $ +266.0898550240.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Gauntlet WETH Balanced a USD fue de $ +0.0046166749332.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +17.55+0.91%
30 Días$ +124.6044206100+6.38%
60 Días$ +266.0898550240+13.63%
90 Días$ +0.0046166749332+0.00%

Predicción de precios para Gauntlet WETH Balanced

Predicción del precio de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GTWETHB en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Gauntlet WETH Balanced podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Gauntlet WETH Balanced en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GTWETHB para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Gauntlet WETH Balanced.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Gauntlet WETH Balanced(GTWETHB)

Sitio web oficial

Categoría :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemWrapped-Tokens

Acerca de Gauntlet WETH Balanced

¿Cuál es el precio actual de negociación de Gauntlet WETH Balanced?

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) tiene actualmente un precio de €1661.239700986680000 EUR, lo que refleja una variación de precio de 0.90% en las últimas 24 horas. Este precio representa la última tasa de mercado agregada entre los principales intercambios y se actualiza continuamente según la actividad del mercado en tiempo real.

¿Qué factores están influyendo en la variación de precio de Gauntlet WETH Balanced hoy?

La reciente variación de precio en las últimas 24 horas está determinada por una combinación de sentimiento del mercado, fluctuaciones en la liquidez y el desempeño general de la categoría dentro del sector Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem. Las tendencias económicas más amplias y la actividad en cadena sobre -- también pueden contribuir a la volatilidad a corto plazo.

¿Qué tan fuerte es el interés de trading en GTWETHB?

Los inversores han generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas, lo que indica una participación activa. Un volumen más alto suele indicar mayor confianza y una mejor determinación del precio.

¿Cuál es la posición de Gauntlet WETH Balanced en el mercado global de criptomonedas?

Actualmente ocupa el puesto #-- en el mercado con una capitalización de mercado de €165120.8039728020000, lo que la ubica entre los activos más consolidados dentro de su sector.

¿Qué nos dice la oferta circulante sobre GTWETHB?

Con 99.39625922519805 tokens en circulación, el nivel de oferta juega un papel fundamental para determinar la escasez, la inflación a largo plazo y la valoración del mercado.

¿Cómo se compara el precio de hoy con el desempeño reciente de Gauntlet WETH Balanced?

El rango de precios entre €1623.997477637100000 y €1662.626605808700000 en las últimas 24 horas resalta su volatilidad intradía y ayuda a los traders a evaluar oportunidades de precio a corto plazo.

¿Cómo se compara Gauntlet WETH Balanced con activos similares?

Frente a otros tokens de la categoría Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem, GTWETHB sigue mostrando un desempeño competitivo, respaldado por un volumen constante y un interés sostenido tanto de participantes minoristas como institucionales.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Gauntlet WETH Balanced

Última actualización de la página: 2026-08-12 17:32:06 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Gauntlet WETH Balanced

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.05920
$0.05920$0.05920

+196.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01535
$0.01535$0.01535

+283.75%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2846
$0.2846$0.2846

-5.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.36045
$0.36045$0.36045

-15.41%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01319
$0.01319$0.01319

-28.50%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

Myros

Myros

MY

$0.0265
$0.0265$0.0265

+159.80%

aPriori

aPriori

APR

$0.36167
$0.36167$0.36167

+82.24%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004558
$0.0004558$0.0004558

+72.00%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.009800
$0.009800$0.009800

+72.47%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00629
$0.00629$0.00629

+39.77%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Fed restrictiva vs. ETF en auge

Fed restrictiva vs. ETF en augeFed restrictiva vs. ETF en auge

$172M de entradas ETF antes de NFP: ¿señal o trampa?