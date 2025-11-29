Precio de Frog X Toad 6900 hoy

El precio actual de Frog X Toad 6900 (FXT) hoy es --, con una variación del 2.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FXT a USD es -- por FXT.

Frog X Toad 6900 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,985.82, con un suministro circulante de 69.00B FXT. Durante las últimas 24 horas, FXT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FXT experimentó un cambio de +0.36% en la última hora y de +25.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Frog X Toad 6900 (FXT)

Cap de mercado $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K Suministro de Circulación 69.00B 69.00B 69.00B Suministro total 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

