Información del precio (USD) de FartcoinCRO (PFFT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00001309 $ 0.00001309 $ 0.00001309 24H Mín $ 0.00002378 $ 0.00002378 $ 0.00002378 24H Máx 24H Mín $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 24H Máx $ 0.00002378$ 0.00002378 $ 0.00002378 Máximo Histórico $ 0.00009092$ 0.00009092 $ 0.00009092 Precio más bajo $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Cambio de Precio (1H) +2.18% Cambio de Precio (1D) -25.92% Cambio de Precio (7D) -33.42% Cambio de Precio (7D) -33.42%

El precio en tiempo real de FartcoinCRO (PFFT) es de $0.00001756. Durante las últimas 24 horas, PFFT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00001309 y un máximo de $ 0.00002378, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PFFT es de $ 0.00009092, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00001309.

En términos de rendimiento a corto plazo, PFFT ha cambiado en un +2.18% en la última hora, -25.92% en 24 horas y -33.42% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FartcoinCRO (PFFT)

Cap de mercado $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Suministro de Circulación 825.65M 825.65M 825.65M Suministro total 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FartcoinCRO es de $ 14.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PFFT es de 825.65M, con un suministro total de 970000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.01K.