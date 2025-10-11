Precio de FartcoinCRO (PFFT)
+2.18%
-25.92%
-33.42%
-33.42%
El precio en tiempo real de FartcoinCRO (PFFT) es de $0.00001756. Durante las últimas 24 horas, PFFT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00001309 y un máximo de $ 0.00002378, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PFFT es de $ 0.00009092, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00001309.
En términos de rendimiento a corto plazo, PFFT ha cambiado en un +2.18% en la última hora, -25.92% en 24 horas y -33.42% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de FartcoinCRO es de $ 14.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PFFT es de 825.65M, con un suministro total de 970000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.01K.
Durante el día de hoy, el cambio de precio de FartcoinCRO a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de FartcoinCRO a USD fue de $ -0.0000092287.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de FartcoinCRO a USD fue de $ -0.0000098832.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de FartcoinCRO a USD fue de $ -0.00003759650683938871.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|-25.92%
|30 Días
|$ -0.0000092287
|-52.55%
|60 Días
|$ -0.0000098832
|-56.28%
|90 Días
|$ -0.00003759650683938871
|-68.16%
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
