Precio de EVANA hoy

El precio actual de EVANA (EVANA) hoy es $ 0.00001535, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVANA a USD es $ 0.00001535 por EVANA.

EVANA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 153,365, con un suministro circulante de 10.00B EVANA. Durante las últimas 24 horas, EVANA cotiza entre $ 0.00001434 (bajo) y $ 0.00001536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00008186, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000689.

En el corto plazo, EVANA experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +16.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EVANA (EVANA)

Cap de mercado $ 153.37K$ 153.37K $ 153.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 153.37K$ 153.37K $ 153.37K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EVANA es de $ 153.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EVANA es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 153.37K.