Precio de Ekstra AI hoy

El precio actual de Ekstra AI (XTRA) hoy es $ 0, con una variación del 26,50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XTRA a USD es $ 0 por XTRA.

Ekstra AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118.141, con un suministro circulante de 848,21M XTRA. Durante las últimas 24 horas, XTRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00102544, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XTRA experimentó un cambio de +%0,31 en la última hora y de -%8,24 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7,18K.

Información del mercado de Ekstra AI (XTRA)

Cap de mercado $ 118,14K$ 118,14K $ 118,14K Volumen (24H) $ 7,18K$ 7,18K $ 7,18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 139,26K$ 139,26K $ 139,26K Suministro de Circulación 848,21M 848,21M 848,21M Suministro total 999.837.177,352422 999.837.177,352422 999.837.177,352422

La capitalización de mercado actual de Ekstra AI es de $ 118,14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7,18K. El suministro circulante de XTRA es de 848,21M, con un suministro total de 999837177.352422. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 139,26K.