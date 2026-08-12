Precio de EarthMeta hoy

El precio actual de EarthMeta (EMT) hoy es $ 0.00269689, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMT a USD es $ 0.00269689 por EMT.

EarthMeta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,665,668, con un suministro circulante de 2.10B EMT. Durante las últimas 24 horas, EMT cotiza entre $ 0.00258538 (bajo) y $ 0.00316268 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00316268, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00258538.

En el corto plazo, EMT experimentó un cambio de +1.17% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.06K.

Información del mercado de EarthMeta (EMT)

Cap de mercado $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Volumen (24H) $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Suministro de Circulación 2.10B 2.10B 2.10B Suministro total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EarthMeta es de $ 5.67M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.06K. El suministro circulante de EMT es de 2.10B, con un suministro total de 2100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.67M.