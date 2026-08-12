Precio de Dominion hoy

El precio actual de Dominion (DOM) hoy es $ 0, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOM a USD es $ 0 por DOM.

Dominion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,156, con un suministro circulante de 100.00B DOM. Durante las últimas 24 horas, DOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dominion (DOM)

Cap de mercado $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dominion es de $ 22.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOM es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.16K.