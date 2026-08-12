Precio de Dogeshit hoy

El precio actual de Dogeshit (SHIT) hoy es $ 0, con una variación del 3.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIT a USD es $ 0 por SHIT.

Dogeshit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 205,724, con un suministro circulante de 420.69B SHIT. Durante las últimas 24 horas, SHIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIT experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -11.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dogeshit (SHIT)

Cap de mercado $ 205.72K$ 205.72K $ 205.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 205.72K$ 205.72K $ 205.72K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dogeshit es de $ 205.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIT es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 205.72K.