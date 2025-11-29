Precio de Docker hoy

El precio actual de Docker (DOCKERZXBT) hoy es $ 0.00182001, con una variación del 21.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOCKERZXBT a USD es $ 0.00182001 por DOCKERZXBT.

Docker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,769,750, con un suministro circulante de 972.14M DOCKERZXBT. Durante las últimas 24 horas, DOCKERZXBT cotiza entre $ 0.00180383 (bajo) y $ 0.00237084 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00981968, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOCKERZXBT experimentó un cambio de -1.74% en la última hora y de -29.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Docker (DOCKERZXBT)

Cap de mercado $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Suministro de Circulación 972.14M 972.14M 972.14M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Docker es de $ 1.77M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOCKERZXBT es de 972.14M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.82M.