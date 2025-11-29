Precio de Developer Camp hoy

El precio actual de Developer Camp (DEVELOPER) hoy es $ 0.00175936, con una variación del 5.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEVELOPER a USD es $ 0.00175936 por DEVELOPER.

Developer Camp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,687,570, con un suministro circulante de 959.20M DEVELOPER. Durante las últimas 24 horas, DEVELOPER cotiza entre $ 0.00161335 (bajo) y $ 0.00198242 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00934615, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEVELOPER experimentó un cambio de -7.63% en la última hora y de -6.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Developer Camp (DEVELOPER)

Cap de mercado $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Suministro de Circulación 959.20M 959.20M 959.20M Suministro total 959,195,194.092516 959,195,194.092516 959,195,194.092516

La capitalización de mercado actual de Developer Camp es de $ 1.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEVELOPER es de 959.20M, con un suministro total de 959195194.092516. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.69M.