Precio de Deploy hoy

El precio actual de Deploy (DEPLOY) hoy es $ 0.00008942, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPLOY a USD es $ 0.00008942 por DEPLOY.

Deploy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,942.37, con un suministro circulante de 100.00M DEPLOY. Durante las últimas 24 horas, DEPLOY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00521804, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007221.

En el corto plazo, DEPLOY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Deploy (DEPLOY)

Cap de mercado $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Deploy es de $ 8.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEPLOY es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.94K.