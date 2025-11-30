Precio de Copper Inu hoy

El precio actual de Copper Inu (COPPER) hoy es $ 0.00000484, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COPPER a USD es $ 0.00000484 por COPPER.

Copper Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,834.39, con un suministro circulante de 999.27M COPPER. Durante las últimas 24 horas, COPPER cotiza entre $ 0.00000484 (bajo) y $ 0.00000484 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00026521, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000434.

En el corto plazo, COPPER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Copper Inu (COPPER)

Cap de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Suministro de Circulación 999.27M 999.27M 999.27M Suministro total 999,273,299.783744 999,273,299.783744 999,273,299.783744

La capitalización de mercado actual de Copper Inu es de $ 4.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COPPER es de 999.27M, con un suministro total de 999273299.783744. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.83K.