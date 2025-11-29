Precio de ComputerStrategy hoy

El precio actual de ComputerStrategy (CMPSTR) hoy es $ 0.00000939, con una variación del 2.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CMPSTR a USD es $ 0.00000939 por CMPSTR.

ComputerStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,746.57, con un suministro circulante de 931.60M CMPSTR. Durante las últimas 24 horas, CMPSTR cotiza entre $ 0.00000938 (bajo) y $ 0.00000964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00010298, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000083.

En el corto plazo, CMPSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ComputerStrategy (CMPSTR)

Cap de mercado $ 8.75K$ 8.75K $ 8.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.75K$ 8.75K $ 8.75K Suministro de Circulación 931.60M 931.60M 931.60M Suministro total 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

