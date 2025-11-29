Precio de Compound USDC hoy

El precio actual de Compound USDC (CUSDC) hoy es $ 0.02530237, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUSDC a USD es $ 0.02530237 por CUSDC.

Compound USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,262,483, con un suministro circulante de 1.24B CUSDC. Durante las últimas 24 horas, CUSDC cotiza entre $ 0.02527553 (bajo) y $ 0.02532287 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.220912, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00620705.

En el corto plazo, CUSDC experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Compound USDC (CUSDC)

Cap de mercado $ 31.26M$ 31.26M $ 31.26M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.26M$ 31.26M $ 31.26M Suministro de Circulación 1.24B 1.24B 1.24B Suministro total 1,235,555,518.847717 1,235,555,518.847717 1,235,555,518.847717

La capitalización de mercado actual de Compound USDC es de $ 31.26M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CUSDC es de 1.24B, con un suministro total de 1235555518.847717. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.26M.