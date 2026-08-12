Precio de ZenChain hoy

El precio actual de ZenChain (ZTC) hoy es € 0.0005434, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZTC a EUR es € 0.0005434 por ZTC.

ZenChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZTC. Durante las últimas 24 horas, ZTC cotiza entre € 0.00054 (bajo) y € 0.0005443 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZTC experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 46.41K.

Información del mercado de ZenChain (ZTC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 46.41K€ 46.41K € 46.41K Cap. de mercado totalmente diluida € 11.41M€ 11.41M € 11.41M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ZenChain es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 46.41K. El suministro circulante de ZTC es de --, con un suministro total de 21000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 11.41M.