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El precio actual de ZenChain hoy es 0.0005434 EUR. La capitalización de mercado de ZTC es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZTC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de ZenChain hoy es 0.0005434 EUR. La capitalización de mercado de ZTC es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZTC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de ZenChain(ZTC)

Precio en vivo de 1 ZTC en EUR:

€0.000467324
€0.000467324€0.000467324
+0.36%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de ZenChain (ZTC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:58:19 (UTC+8)

Precio de ZenChain hoy

El precio actual de ZenChain (ZTC) hoy es € 0.0005434, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZTC a EUR es € 0.0005434 por ZTC.

ZenChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZTC. Durante las últimas 24 horas, ZTC cotiza entre € 0.00054 (bajo) y € 0.0005443 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZTC experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 46.41K.

Información del mercado de ZenChain (ZTC)

--
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€ 46.41K
€ 46.41K€ 46.41K

€ 11.41M
€ 11.41M€ 11.41M

--
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21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de ZenChain es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 46.41K. El suministro circulante de ZTC es de --, con un suministro total de 21000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 11.41M.

Historial de precios de ZenChain EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.00054
€ 0.00054€ 0.00054
24H Mín
€ 0.0005443
€ 0.0005443€ 0.0005443
24H Máx

€ 0.00054
€ 0.00054€ 0.00054

€ 0.0005443
€ 0.0005443€ 0.0005443

--
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--
----

-0.02%

+0.36%

+0.62%

+0.62%

Historial de precios de ZenChain (ZTC) en EUR

Siga los cambios de precios de ZenChain para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000001676+0.36%
30 Días€ -0.000005-0.92%
60 Días€ +0.0000052+0.96%
90 Días€ +0.0000127+2.39%
Cambio de precio de ZenChain hoy

Hoy, ZTC registró un cambio de € +0.000001676 (+0.36%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de ZenChain en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.000005 (-0.92%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de ZenChain en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ZTC experimentó un cambio de € +0.0000052 (+0.96%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de ZenChain en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0000127 (+2.39%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ZenChain (ZTC)?

Consulta la página Historial de precios de ZenChain ahora.

Análisis de ZenChain

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ZenChain, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de ZenChain: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ZTC: bajista, alcista 25% | bajista 75%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

**Estructura del mercado** ZTC_USDT registró un precio actual de 0,001226 en el período de 4 horas, situándose 48 puntos básicos por debajo del centro del núcleo clave en 0,001274. El precio se mantiene 6 puntos básicos por encima del soporte S1 (0,00122), ubicado en la mitad inferior del sistema de núcleos. La configuración de las medias móviles muestra una distribución de 7 compras, 0 neutrales y 0 ventas, mientras que los indicadores mantienen una alineación favorable para los alcistas. **Estado de la dinámica** El indicador MACD ha generado una señal de cruce bajista, evidenciando una divergencia entre las líneas rápida y lenta. El RSI permanece dentro de un rango neutral, destacando una clara dispersión en la dinámica a corto plazo. Además, el conjunto de medias móviles y los indicadores oscilatorios muestran desincronización, lo que refleja una distribución desigual de la energía alcista y bajista. **Niveles clave** La resistencia superior R1 se sitúa en 0,001329, a 103 puntos básicos por encima del precio actual, constituyendo un nivel de referencia lejano. Por su parte, el soporte inferior S1 está en 0,00122, a solo 6 puntos básicos del precio actual, representando un nivel clave cercano. Asimismo, el soporte secundario S2, ubicado en 0,001165, se encuentra 61 puntos básicos por debajo del precio actual, funcionando como un nivel de referencia intermedio.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de ZenChain?

Los precios de ZenChain (ZTC) están influenciados por varios factores clave:

Sentimiento del Mercado: Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan directamente la cotización de ZTC.

Adopción y Utilidad: Los casos de uso en el mundo real, las alianzas estratégicas y la adopción de la plataforma impulsan la demanda.

Dinámica de la Oferta: La distribución de tokens, las recompensas por staking y los mecanismos de quema influyen en la oferta circulante.

Desarrollo Técnico: Las actualizaciones del protocolo, las mejoras en seguridad y las nuevas funcionalidades atraen el interés de los inversores.

Entorno Regulatorio: Las políticas gubernamentales y los requisitos de cumplimiento impactan en el volumen de operaciones.

Competencia: El rendimiento relativo frente a otras plataformas de blockchain influye en su posicionamiento en el mercado.

Volumen de Trading: Los niveles de liquidez y las listas en exchanges afectan la estabilidad del precio y su accesibilidad.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de ZenChain hoy?

La gente quiere conocer el precio de ZenChain (ZTC) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado para maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas.

Predicción de precios para ZenChain

Predicción del precio de ZenChain (ZTC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ZTC en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de ZenChain (ZTC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de ZenChain podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará ZenChain en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ZTC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de ZenChain.

Cómo comprar e invertir ZenChain en España

¿Listo para empezar con ZenChain? Comprar ZTC es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar ZenChain. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de ZenChain (ZTC).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará ZenChain instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar ZenChain (ZTC)

¿Qué puedes hacer con ZenChain?

Poseer ZenChain te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar ZenChain (ZTC) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain Recurso

Para conocer ZenChain más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial ZenChain

Categoría :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ZenChain

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:58:19 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para ZenChain (ZTC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre ZenChain

ZTC USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ZTC con apalancamiento. Explora el trading de futuros ZTCUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera ZenChain (ZTC) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ZenChain en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZTC/USDT
€0.000467238
€0.000467238€0.000467238
+0.31%
85.57M (USDT)

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€0.263934€0.263934

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€0.0119626€0.0119626

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€0.1005426€0.1005426

-33.11%

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€0.006149€0.006149

+58.88%

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TOFU Story

TOFU

€0.000316824
€0.000316824€0.000316824

+39.01%

ZKcandy

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ZAY

€2.866982
€2.866982€2.866982

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€0.0870406€0.0870406

+37.01%

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€0.144652€0.144652

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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