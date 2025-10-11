Información del precio (USD) de Company (COMPANY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00112961$ 0.00112961 $ 0.00112961 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +4.02% Cambio de Precio (1D) -12.03% Cambio de Precio (7D) -32.02% Cambio de Precio (7D) -32.02%

El precio en tiempo real de Company (COMPANY) es de --. Durante las últimas 24 horas, COMPANY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de COMPANY es de $ 0.00112961, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, COMPANY ha cambiado en un +4.02% en la última hora, -12.03% en 24 horas y -32.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Company (COMPANY)

Cap de mercado $ 109.78K$ 109.78K $ 109.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.78K$ 109.78K $ 109.78K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,769,505.157544 999,769,505.157544 999,769,505.157544

La capitalización de mercado actual de Company es de $ 109.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COMPANY es de 999.77M, con un suministro total de 999769505.157544. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.78K.