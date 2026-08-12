Precio de Communist Cat hoy

El precio actual de Communist Cat (CCAT) hoy es $ 0, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CCAT a USD es $ 0 por CCAT.

Communist Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,155.31, con un suministro circulante de 963.49M CCAT. Durante las últimas 24 horas, CCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CCAT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -10.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Communist Cat (CCAT)

Cap de mercado $ 15.16K$ 15.16K $ 15.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.16K$ 15.16K $ 15.16K Suministro de Circulación 963.49M 963.49M 963.49M Suministro total 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

La capitalización de mercado actual de Communist Cat es de $ 15.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CCAT es de 963.49M, con un suministro total de 963490592.554167. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.16K.