Precio de Claude Crab hoy

El precio actual de Claude Crab (CRABAI) hoy es $ 0.00154681, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRABAI a USD es $ 0.00154681 por CRABAI.

Claude Crab actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,694,722, con un suministro circulante de 9.50B CRABAI. Durante las últimas 24 horas, CRABAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00405266, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00154662.

En el corto plazo, CRABAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.97.

Información del mercado de Claude Crab (CRABAI)

Cap de mercado $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M Volumen (24H) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Suministro de Circulación 9.50B 9.50B 9.50B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Claude Crab es de $ 14.69M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.97. El suministro circulante de CRABAI es de 9.50B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.47M.