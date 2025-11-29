Precio de Chatrix hoy

El precio actual de Chatrix (CRX) hoy es --, con una variación del 13.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRX a USD es -- por CRX.

Chatrix actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,093.87, con un suministro circulante de 758.68M CRX. Durante las últimas 24 horas, CRX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRX experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -21.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chatrix (CRX)

Cap de mercado $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Suministro de Circulación 758.68M 758.68M 758.68M Suministro total 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753

La capitalización de mercado actual de Chatrix es de $ 10.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRX es de 758.68M, con un suministro total de 874885214.8164753. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.64K.