Tokenómica de Catheon Gaming (CATHEON)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Catheon Gaming (CATHEON), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Catheon Gaming (CATHEON)
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
Tokenómica de Catheon Gaming (CATHEON): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Catheon Gaming (CATHEON) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens CATHEON que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens CATHEON que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de CATHEON ¡explora el precio en vivo del token CATHEON!
Predicción de precios de CATHEON
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse CATHEON? Nuestra página de predicción de precios de CATHEON combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
