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Principales tokens de Ecosistema Rootstock por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Rootstock. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.07044
+2.18%
+4.57%
+5.11%
$ 71.17M
$ 1.08M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.16M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.193065
0.00%
-0.00%
-0.45%
$ 55.24M
$ 11.23K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 55.57K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,123
-0.33%
-0.00%
-1.83%
$ 36.22M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 32.43M
$ 4.69M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,416
-0.38%
-0.00%
-1.66%
$ 13.37M
$ 85.74K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999799
+0.08%
-0.00%
-0.22%
$ 2.47M
$ 59.21K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.996852
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 2.26M
$ 1.50K
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.986282
0.00%
+0.00%
-0.92%
$ 1.78M
$ 41.22
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,680
-0.03%
-0.00%
-1.65%
$ 1.08M
$ 1.59M
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01587528
0.00%
--
-7.68%
$ 953.29K
$ 24.35
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00016496
0.00%
--
0.00%
$ 69.28K
$ 4.71

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Rootstock y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Rootstock representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $10.83B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Rootstock con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Rootstock rastreados en MEXC, RIF ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.57% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Rootstock están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Ecosistema Rootstock, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, USDT0, SOLVBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Rootstock. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Rootstock?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Rootstock es de aproximadamente $10.83B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Rootstock, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.