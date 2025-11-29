Precio de DRESSdio hoy

El precio actual de DRESSdio (DRESS) hoy es $ 0.00897184, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRESS a USD es $ 0.00897184 por DRESS.

DRESSdio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,164,199, con un suministro circulante de 352.68M DRESS. Durante las últimas 24 horas, DRESS cotiza entre $ 0.00892084 (bajo) y $ 0.00906914 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.152477, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00840994.

En el corto plazo, DRESS experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -10.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DRESSdio (DRESS)

Cap de mercado $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.94M$ 17.94M $ 17.94M Suministro de Circulación 352.68M 352.68M 352.68M Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DRESSdio es de $ 3.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DRESS es de 352.68M, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.94M.