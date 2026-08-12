Precio de Market Cat hoy

El precio actual de Market Cat (MARKETCAT) hoy es $ 0, con una variación del 17.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARKETCAT a USD es $ 0 por MARKETCAT.

Market Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,472, con un suministro circulante de 1.00B MARKETCAT. Durante las últimas 24 horas, MARKETCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARKETCAT experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de -50.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Market Cat (MARKETCAT)

Cap de mercado $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Market Cat es de $ 24.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARKETCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.47K.