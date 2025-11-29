Precio de TruFin Staked INJ hoy

El precio actual de TruFin Staked INJ (TRUINJ) hoy es $ 5.98, con una variación del 3.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUINJ a USD es $ 5.98 por TRUINJ.

TruFin Staked INJ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,313,685, con un suministro circulante de 1.39M TRUINJ. Durante las últimas 24 horas, TRUINJ cotiza entre $ 5.93 (bajo) y $ 6.31 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 4.75.

En el corto plazo, TRUINJ experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +11.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Cap de mercado $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M Suministro de Circulación 1.39M 1.39M 1.39M Suministro total 1,390,143.747269823 1,390,143.747269823 1,390,143.747269823

La capitalización de mercado actual de TruFin Staked INJ es de $ 8.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRUINJ es de 1.39M, con un suministro total de 1390143.747269823. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.31M.