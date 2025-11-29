Precio de Caesar hoy

El precio actual de Caesar (CAESAR) hoy es $ 0.01001173, con una variación del 4.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAESAR a USD es $ 0.01001173 por CAESAR.

Caesar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,894,512, con un suministro circulante de 1000.00M CAESAR. Durante las últimas 24 horas, CAESAR cotiza entre $ 0.00861281 (bajo) y $ 0.0103302 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02986281, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00704573.

En el corto plazo, CAESAR experimentó un cambio de +0.87% en la última hora y de -16.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Caesar (CAESAR)

Cap de mercado $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,894.2223525 999,999,894.2223525 999,999,894.2223525

