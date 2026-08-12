Precio de Broak on Base hoy

El precio actual de Broak on Base (BROAK) hoy es $ 0, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BROAK a USD es $ 0 por BROAK.

Broak on Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,511, con un suministro circulante de 622.09M BROAK. Durante las últimas 24 horas, BROAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01340169, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BROAK experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -8.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Broak on Base (BROAK)

Cap de mercado $ 27.51K$ 27.51K $ 27.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.51K$ 27.51K $ 27.51K Suministro de Circulación 622.09M 622.09M 622.09M Suministro total 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

La capitalización de mercado actual de Broak on Base es de $ 27.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BROAK es de 622.09M, con un suministro total de 622087802.9426649. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.51K.