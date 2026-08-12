Precio de BounceBit USD hoy

El precio actual de BounceBit USD (BBUSD) hoy es $ 1.002, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BBUSD a USD es $ 1.002 por BBUSD.

BounceBit USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,453,387, con un suministro circulante de 1.45M BBUSD. Durante las últimas 24 horas, BBUSD cotiza entre $ 0.965146 (bajo) y $ 1.01 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.583149.

En el corto plazo, BBUSD experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +1.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.65K.

Información del mercado de BounceBit USD (BBUSD)

Cap de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) $ 1.65K$ 1.65K $ 1.65K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Suministro de Circulación 1.45M 1.45M 1.45M Suministro total 1,449,922.377548928 1,449,922.377548928 1,449,922.377548928

La capitalización de mercado actual de BounceBit USD es de $ 1.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.65K. El suministro circulante de BBUSD es de 1.45M, con un suministro total de 1449922.377548928. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.45M.