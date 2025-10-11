Información del precio (USD) de Blade (BLADE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.01157658 24H Máx $ 0.01275945 Máximo Histórico $ 0.702613 Precio más bajo $ 0.00579944 Cambio de Precio (1H) +4.84% Cambio de Precio (1D) +0.48% Cambio de Precio (7D) +18.15%

El precio en tiempo real de Blade (BLADE) es de $0.0127388. Durante las últimas 24 horas, BLADE se ha operado entre un mínimo de $ 0.01157658 y un máximo de $ 0.01275945, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BLADE es de $ 0.702613, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00579944.

En términos de rendimiento a corto plazo, BLADE ha cambiado en un +4.84% en la última hora, +0.48% en 24 horas y +18.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Blade (BLADE)

Cap de mercado $ 64.44K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.28M Suministro de Circulación 5.05M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Blade es de $ 64.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLADE es de 5.05M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.28M.